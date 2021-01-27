İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?

27.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:20
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?

Geçtiğimiz İstanbul'a beklenen kar yağışları olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul içi yeniden kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli ve İstanbul için 5 günlük hava tahmini verilerini paylaştı. Aynı zamanda uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeniden kar uyarısında bulundu. 27 Ocak bugün için bulutlu ve yağışların olduğu İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? sorularının yanıtı ayrıntılarda!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri, ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmini verilerinde ve rüzgarın Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklediğini açıkladı.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'u gün içerisinde bekleyen sağanak yağmuru, karla karışık yağmur haline gelmesi bekleniyor. İstanbul'un 5 günlük hava tahmini verilerine göre 28 Ocak perşembe günü 0 dereceyi gösteren havada karın başlama ihtimali bulunuyor. İstanbul'un 5 günlük hava tahmini verileri ise söyle;

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?
- İstanbul 5 günlük hava tahmini-
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Arda Turan Ali Şansalan Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:20:33. #1.16#
title