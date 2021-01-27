İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?

Geçtiğimiz İstanbul'a beklenen kar yağışları olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul içi yeniden kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli ve İstanbul için 5 günlük hava tahmini verilerini paylaştı. Aynı zamanda uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeniden kar uyarısında bulundu. 27 Ocak bugün için bulutlu ve yağışların olduğu İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? sorularının yanıtı ayrıntılarda!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri, ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmini verilerinde ve rüzgarın Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklediğini açıkladı.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'u gün içerisinde bekleyen sağanak yağmuru, karla karışık yağmur haline gelmesi bekleniyor. İstanbul'un 5 günlük hava tahmini verilerine göre 28 Ocak perşembe günü 0 dereceyi gösteren havada karın başlama ihtimali bulunuyor. İstanbul'un 5 günlük hava tahmini verileri ise söyle;