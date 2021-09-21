Son dakika: İstanbul'a "mont", Karadeniz'e "sel" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da soğuk cephe geçişiyle, sıcaklık 10-12 derece arasında düşecek. Kentteki bazı ilçelerde ise yağmur bekleniyor. Uzmanlar ise ani hava değişikliği nedeniyle vatandaşların hava durumuna göre giyinmesinde fayda olacağını belirtirken, Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların da sel nedeniyle dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

"SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVALAR SERİNLEMEYE BAŞLAYACAK"

"ÇARŞAMBA ve PERŞEMBE GÜNLERİ KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SEL OLABİLİR"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri