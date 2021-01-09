İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

09.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:10
İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kocaeli Jandarma Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 10:11:39. #1.15#
title