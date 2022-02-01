İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da önceki günlerde etkili olan kar yağışı, kentte yaşamı felç etmişti. İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekildi. Hava tahmin kaynakları, şubat ayının ortasında Türkiye'nin 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesini dile getiriyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yapacak mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi. "TÜRKİYE, KÜÇÜK SİBİRYA OLABİLİR" Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor. VATANDAŞ, BENZER MANZARALAR İSTEMİYOR Vatandaşların en büyük korkusu ise İstanbul'da yeniden aynı manzaraların yaşanması. Kar yağışının hayatı felç etmemesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını talep ediyor.

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