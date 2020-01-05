İstanbul'a kar yağmayınca vatandaşlar açık buz pistlerinde kışı yaşıyor

05.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:49

İstanbul'a kar yağmadığı için vatandaşlar kış mevsimini açık buz pistlerinde yaşamaya çalışıyor. Kadıköy'de düzenlenen 'Buzfest' etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkı'nda 31 Aralık'ta başlatılan 'Buzfest' etkinliği yoğun ilgi gördü. 4 yaş üstü her yaştan kullanıcıya açık olan buz pistinde çocuklar ve aileleri eğitmenler eşliğinde buz pateni yaptı. Ücretsiz olarak kask, paten ve dizlik temin ederek pistte diledikleri gibi paten yapan çocukları aileleri de tribünden izledi.



Buz pateni antrenörü Furkan Şimşek, "Bir eğitmen olarak bu etkinlik çok başarılı bir etkinlik. İnsanlarımız çok yoğun bir şekilde buraya geliyorlar. Çok fazla talep var. Ülkemizde buz pateninden korkan, çekinen insanlar var. Bu spor aslında çok zor bir spor değil. 2-3 saat doğru teknikle bu sporu yaptığınız zaman seveceksiniz, eğleneceksiniz. Ülkemizde bunun bir hobi olarak değil de spor olarak görülmesini istiyoruz. Bütün belediyelerimiz ve ilçelerimizde kış sporlarına dair çalışmalar yapılmasını ısrarla istiyoruz. Katılım oldukça yoğun, hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin aşırı bir talep var. Bizler de bunun için uğraşıyoruz. Bu sporu ülke genelinde yaymak istiyoruz. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz" dedi.



Buz pateni yapan Ada Gece Özenen, "Çok eğlenceliydi. Ama kendim kayamadım. Ayrıca ben ilk defa buzda patenle kayıyorum" diye konuştu. Babası Cem Özenen, kızlarıyla birlikte geldiğini ve çok keyif aldığını söyledi.



"Çocuklarımıza kışı yaşatıyoruz"



Ailesiyle birlikte 'Buzfest'e gelen Gülşin Nisa Palta, "Çok seviyorum, eğleneceğimi düşünüyorum. Çok eğlenceli. Daha önceden de kaymıştım. Burada daha iyi kayacağımı düşünüyorum" dedi.



Annesi Burcu Palta, "Paten kaymayı çok seviyor kızım. Kış gelmeden çocukların eğlenebileceği çok güzel bir mekan. Kadıköy Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Tüm çocuklara hayırlı olsun diyorum. Aslında eski kışlar gibi değil artık. Bizim çocukluğumuzda daha farklıydı. Bu mevsimde normalde karın yağması gerekiyordu. Biz de bu tür etkinliklerde çocuklarımıza kışı yaşatıyoruz" diye konuştu.



Ecrin Şirin isimli çocuk ise, "Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Daha önceden de kaymıştım. Babam bana sürpriz yaptı, buraya getirdi. Gelince çok mutlu oldum" dedi.



Haftanın tüm günü açık olan 'Buzfest', 2 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA