20.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:57

İstanbul'a kar yağacak mı diye merakla bekleyen vatandaşlar Meteoroloji'nin uyarısı ile İstanbul hava durumu hakkında araştırma yapmaya başladı. Marmara'da hava sıcaklığının düşeceğinin açıklanması ile İstanbul'a kar yağacak mı? 20 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu! İstanbul'a ne zaman kar yağacak konuları hakkında detaylı aramalar yapıldı. İşte İstanbul hava durumu!

METEROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere yarın kuvvetli rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklığı düşecek. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ise perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nda başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

Tahmin sistemleri İstanbul'a kar yağma ihtimalini %85 olarak yayınladı.

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