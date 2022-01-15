İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü

Bir süredir beklenen kar İstanbul'a düştü. Pek çok ilçede cadde ve sokakların bembeyaz olduğunu gören vatandaşlar, sosyal medyadan cep telefonlarıyla çektiği kar manzaralarını paylaştılar.

Ülkemizin pek çok şehrinde etkisini hissettiren kar İstanbul'a da uğradı. Havaların soğuması ile günlerdir beklenen kar yağışı, kentin birçok ilçesinde sokak ve caddeleri beyaza bürüdü.

İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI

Yaşadıkları yerlerde kar yağdığını sevinçle sosyal medyadan duyuran vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri büyük bir heyecanla paylaştı.

BİRÇOK İLÇEDE AYNI HEYECAN YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin pek çok ilçesinde benzer manzaraların yaşandığı görüldü. Bu bölgeler arasında Başakşehir öne çıkarken, Seyrantepe, Kayaşehir, Avcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'da da karın etkisini artırdığı gözler önüne serildi.

Başakşehir

"DAKİKALAR İÇİNDE ARABALARIN ÜZERİ BEMBEYAZ OLDU"

Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, "Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor, ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum" dedi.

Kayaşehir

"AİLECEK TADINI ÇIKARMAK İÇİN ÇIKTIK SOKAKLARA"

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, bizde mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.

Başakşehir

SÜRÜCÜ VE MOTOKURYELER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun kar yağışının vatandaşlar olumsuz etkisi de oldu. Trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ise ilerlemekte güçlük çekti. Esenyurt'ta bir aracın yokuş yukarı çıkarken zorlandığı görüldü. Kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü.

Seyrantepe

Avcılar

Bahçeşehir

Bahçeşehir

Başakşehir

Başakşehir

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