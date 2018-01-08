İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarihi duyurdu! İşte il il hava durumu. Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ediyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son gelen hava durumu raporu.

Meteoroloji 7 Ocak 2018 için hava durumu raporunu yayınladı. İşte son gelen hava durumu bilgileri...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR DURUMU

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.