İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman?

Türkiye genelinde sıcaklıklar cuma gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek. Ülke genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk hava kar yağışını da beraberinde getirecek ve İstanbul'da de etkili olacak. Peki, Kar yağışı ne zaman? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Türkiye genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" ifadesini kullandı. Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

14 ŞUBAT'TA SULU KAR BEKLENİYOR

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görülebileceğini belirten Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 8-14 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı: