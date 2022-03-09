İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar tatili olacak mı? İstanbul kar uyarısı!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul kar durumu nedir ve İstanbul için kar yağışı ne zaman olacak insanlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlara göre, İstanbul'da 1987 yılında yaşanan yoğun kar yağışı mı yaşanacak sorusunu gündeme getirdi. 10 Mart'tan itibaren başlayacak olan İstanbul kar yağışı Pazar gününe kadar süreceği bekleniyor. İstanbul'da kar tatili olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar tatili olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul kar beklentisi yarından itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterecektir. Uzmanlara göre, son yılların en yoğun kar yağışı olacağı ve bu konuda vatandaşları uyardı. Perşembe günü başlayan İstanbul için kar yağışı Pazar gününe kadar süreceği bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da kar tatili olacak mı veya İstanbul'da okullar kapanacak mı sorularına yanıt arayan vatandaşlar için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama gelmiştir :

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

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