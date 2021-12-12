İstanbul'a kar mı geliyor? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL (Haberler.com) - Yeni yıl yaklaşırken, İstanbulluların heyecanla beklediği Kar müjdesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Uzman isim, "Bugün İstanbul için baharın son günü, 7 gün yağış var.'' diyerek İstanbulluları uyardı. Şen, İstanbullulara kar müjdesi de verdi. Vatandaşlar İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını merak ediyor.İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları aratılmaya başlandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Sağanak yağışlar yurdumuzu etkisi altına alırken, İstanbullular için Kar müjdesi veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur yok, yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

ŞEHİR İÇİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti: "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."

KEREM ÖTKEN DE TAHMİNDE BULUNDU

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün İstanbul için baharın son günü olduğuna dikkat çekerek, ''Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak. Yağışlar uzun süre ve her gün devam edecek. İç kesimlerde kar bekleniyor. Örtü de oluşacak..." şeklinde konuştu.

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