(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
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(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

10.12.2020 06:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 06:45

(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sabahın erken saatlerinde trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda uygulanan İstanbul'da uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05: 00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların araçlarıyla trafiğe katılımı görülürken vatandaşlar metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya başladı.

(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
(İSTANBUL)A İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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