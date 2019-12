İstanbul'a ilk kar yağdı

09.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:25

BEYAZ Hüzün-Sarıkamış filminin galası dün gece yapıldı. Sarıkamış'ta şehit olan askerlerin anlatıldığı filmin galası için kapının önüne kar yağdırıldı. Yapımcılığını Abdurrahman Korkmaz'ın üstlendiği, Kenan Korkmaz'ın ise yazıp yönettiği Beyaz Hüzün seyirciyle buluştu. 'Sarıkamış-Beyaz Hüzün' adlı romandan aynı isimle uyarlanan film, Sarıkamış Harekatı'na bir askerin gözünden bakıyor.

Çekimleri Erzincan ve Bayburt'ta yapılan film, iklim şartları ve zaman zaman yetersiz kar yağması dolayısıyla iki yılda tamamlandı. Salonun girişine yapay kar yağdırılarak davetliler, filme hazırlandı. Üsküdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan galaya film ekibinin yanı sıra sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Beykoz ve Tuzla Belediyesi'nin de destek olduğu filmde; Kenan Korkmaz ile birlikte Murat Yatman, Duygu Poyraz, Suat Ergin ve Yavuz Gürbüz rol aldı. Film 20 Aralık'ta vizyona girecek.

"SARIKAMIŞ, BEYAZ BİR HÜZÜN"

Yapımcı Abdurrahman Korkmaz, Sarıkamış Harekatı'ndan 'beyaz hüzün' olarak bahsettiklerini anlattı. Toplumun her kesiminden insanın bu filmi izlemesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Her ferdin vatanı ve milleti için bir iş yapması gerekiyor. O yüzden ne yapabiliriz diye düşününce Sarıkamış'ı bulduk. Çünkü Sarıkamış, bir tane bile mermi atmadan 90 bin askerimizin soğuktan donarak şehit olduğu çok hüzünlü, çok acı bir olay. Gerçekten 'Beyaz Hüzün'. Kardelenlerin tek tek toprağa düştüğü beyaz bir hüzün. Biz özellikle bu filmi gençlerimizin, üniversite ve lise öğrencilerimizin izlemesini istiyoruz. Çünkü şu an topluma baktığınız zaman geçmişini ve tarihini bilmeyen milletleri görüyoruz. Yok oluyorlar" dedi.

Bakanlıklardan yerel yönetimlere kadar bir çok destekçisi olduğunu ifade eden Korkmaz, Tuzla Belediyesi'ne ayrıca teşekkür etti. Korkmaz, "Bu tür projelerde destekler de çok önemli. Biz Kültür Bakanlığı destek oldu. Ama yerel yönetimler de çok önemliydi. Tuzla Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar, yanımızda oldular. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Böyle bir projeye destek oldukları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİ YILDA TAMAMLADIK"

Yönetmen Kenan Korkmaz 12 yıl önce okuduğu bir hatırattan esinlendiğini belirtti. Uzun hazırlık aşamalarının ardından filmin tamamlandığını söyleyen Kenan Korkmaz, "2007 yılında Sarıkamış ile ilgili Cemal Paşa'nın çok etkilendiğim bir hatırata rastlamıştım. Bu hatıratta yer alan bir cümle ile bir Sarıkamış filmi gerçekleştirmek hayali ile yola çıktım. Senaryo aşamasının uzun soluklu olması, yaklaşık iki yıl tiyatro oyunu olarak gösterilip bu fikri daha da olgunlaştırmak amacıyla uzun sürdü. Tabi çekimi iklim şartları ve coğrafyanın dayanılmaz şartları yüzünden iki yılda tamamladık. Sonuç olarak beş yıllık bir sürecin ardından buradayız" diye konuştu.

"SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ"

Filmde rol alan Yakup Keskin'de çekimlerin iki yıl sürdüğünü söyledi. Film vesilesiyle Sarıkamış Şehitlerini andıklarını söyleyen Keskin, "Sarıkamış-Beyaz Hüzün adlı sinema filmimizde Erzincanlı bir köylü karakterini canlandırdım. Filmin çekimleri yakışık iki yıl sürdü. Yoğun bir emek sarf edildi. Bu vesileyle Sarıkamış Şehitlerimiz'i tekrardan bize hatırlatan yapımcımız ve yönetmenimize ben şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Çekimlerin yapıldığı köyde yaşayan küçük oyuncu Ömer Özdemir, çekimler sırasında oldukça heyecanlandığını dile getirdi. Ömer Özdemir, "Cennetpınar Köyü'nden geliyorum. Biliyorsunuz, Kenan Korkmaz'ın küçüklüğünü oynadım. Film çekimlerinde heyecanı, şehit olmayı öğrendim. Filmi çekerken çok heyecanlandım. Çok üzüldüm. Çok duygulandım, Anlatamam" dedi.

"ÇEKİMLER İÇİN KÖYDE SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ"

'Ziver' karakterini canlandıran Murat Yatman, çekimler sırasında zorlandıklarını dile getirdi. Film için yöre halkının adeta seferberlik ilan ettiğini de sözlerine ekleyen Yatman, "Çok zor şartlar altına oynamadık. Ama şu oldu, sadece bende olmadı bütün ekip arkadaşlarımızla içtiğimiz bir çay kursağımızda kaldı. Yani hayal edemiyorsunuz, bu başka bir şey. Orada ben de, ekip arkadaşlarım da donma tehlikesi atlattık. Her gün set arabasını hep beraber ittirdik. Ama özellikle şunu söylemek istiyorum, o toprağın insanlarına şükranlarımı borçluyum. Herkes 'çingeneler zamanında ki çoğu yerel insan oranın insanı' olduğunu söyler, onlar oynadı derler ama hakikaten orada ki insanlar, hep birlikte seferberlik ilan ettiler bu filmin çekilmesi için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA