İstanbul'a ikinci füniküler geliyor: Yüzde 80'i tamamlandı

Rumeli Hisarı-Aşiyan füniküler hattının ray kaynatma töreni yapıldı.

Rumeli Hisarı-Aşiyan füniküler hattının ray kaynatma töreni yapıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Finükülerin sene sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Rumeli Hisarı ile Aşiyan Sahilini birbirine bağlayacak Rumeli Hisarı - Aşiyan Füniküler hattının ray kaynatma töreni yapıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldı. İnşaatta incelemelerde bulunan İmamoğlu hattın ilk ray kaynağını kendi elleriyle yaptı. Füniküler inşaatının yüzde 80'e ulaştığını söyleyen İmamoğlu hattın yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

"İnşaatın yüzde 80'i bitmiş durumda"

Ray kaynatma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnşallah bu sene sonu buraya yolcu olarak gelecek, Rumeli Hisarı'ndan binip Aşiyan'a hızlıca iniş yapacağız. İstanbul'da, boğaz hattında füniküler çalışmalarına özellikle önem veriyoruz. Burası 800 metre uzunluğunda ve yüzde 14'ü aşan bir eğime sahip. Bu süreçte tren alımını yurtdışından yaptık. Tren alımı ile ilgili süreçte tasarımından, rengine varıncaya kadar vatandaşımızı sürecin içerisinde sokarak, onların tercihlerini de alarak yapımına başlattık. Bunu da dünyada bu konuda önemli bir konuma sahip bir İsviçre firmasıyla yaptık. Şu anda araçlar yüzde 90'ın oranında bitmiş durumda. İnşaatında yüzde 80 seviyesine gelmiş durumdayız. Ağustos ayı sonunda araç gelimi başlamış olacak. İnşallah araçların deneme sürüşlerini, indirilişini de sizlerle paylaşacağız. Bu yılın sonuna doğru da hızlıca bu işleri toparlayıp burayı vatandaşımızın hizmetine kavuşturacağız. Bu projenin haricinde, 4 noktada füniküler projesi çalışıyoruz. İstanbullulara bu müjdeleri de en yakın zamanda vermek arzusundayız. Bir tanesinde son aşamalara geldik. Orada da İTÜ'nün iki kampüsünden İstinye'ye bağlantısı olan, 2,6 kilometrelik bir hat. Sıkı bir füniküler hattı. Dünyada nadir gözüken, orta istasyonu olan bir hat olacak. Bu yönüyle de çok özel bir çalışma sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı