Şanlıurfa'da 22 kilo esrar ele geçirildi
Siverek ilçesinde bir kamyonun kasasında 22 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.
Siverek ilçesinde bir kamyonun kasasında 22 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.
Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Aracı takibe alan ekipler, Siverek-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında kamyonu durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada kasanın bölmelerine gizlenmiş 22 kilo 520 gram esrar ele geçirdi.
Kamyon sürücüsü T.B. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı