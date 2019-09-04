İstanbul'a götürülme vaadiyle 40 mülteci Bolu'da bırakıldı

04.09.2019 10:13

İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giren aralarında çocukların da olduğu 40 Afgan mülteci, İstanbul'a götürülme vaadiyle kandırılarak Bolu'da bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen aralarında çocukların da olduğu 40 Afgan, Van'a, ardından da İstanbul'a gitmek için Kayseri'ye geldi. Üç minibüsle Bolu'ya getirilen ve yaklaşık 20 bin lira para ödeyen mülteciler, minibüs şoförleri tarafından Bolu Otogarı'na getirildikten sonra terk edildi. Dolandırıldıklarını anlayan mülteciler, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Otogara gelen polis ekipleri, mültecilerin arasında Türkçe bilen Amir Özbek'in ifadesini aldıktan sonra mültecileri dolandıran minibüs şoförünü bulmak için çalışma başlattı.



Yaşadıklarını anlatan Afganistan uyruklu Amir Özbek, "Biz Kayseri'deydik. İstanbul'a gitmek için kişi başı 350-400 lira para ödeyerek üç minibüsle hareket ettik. Bizi her gittiğimiz yerde 2 saat bekletiyorlardı. Her karakolun önüne geldiğimizde bizden para istiyordu. Bizi buraya getirdikten sonra indirdi. İnmek istemeyen arkadaşlarımıza bıçak çekerek zorla indirdi. Şoförler kaçarken birisini yakaladık. Sonra otobüs bileti alarak sizi İstanbul'a göndereceğim dedi. Biz içeride beklerken telefonla konuşacağım diyerek dışarı çıktı ve kaçarak gitti. Peşinden koştuk ama yakalayamadık. Kimliklerimizi, cep telefonlarımızı ve paralarımızı aldı" dedi.



Aralarında çocukların da bulunduğu 40 göçmenin yapılacak işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA