İstanbul'a gönderilmeyen yolcu otobüsleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor - Haberler
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İstanbul'a gönderilmeyen yolcu otobüsleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor

İstanbul'a gönderilmeyen yolcu otobüsleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – İstanbul'a gidebilmek için farklı illerden yola çıkan yolcu otobüsleri, Düzce'de dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

İSTANBUL (İHA) - DÜZCE (İHA) – İstanbul'a gidebilmek için farklı illerden yola çıkan yolcu otobüsleri, Düzce'de dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Düzce Valiliği yollarda yoğunluk oluşmaması için İstanbul'a araç geçişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte yolcu otobüsleri ile seyahat eden vatandaşların yolda mağdur olmamaları amacıyla otobüsler dinlenme tesislerine yönlendirildi. Gece saatlerinden beri tesislerde bekletilen otobüslerin saat 13.00 itibari ile geçişlerine izin verileceği öğrenildi. TEM otoyolu ile D-100 üzerindeki dinlenme tesislerinin tamamında yoğunluk oluştu. - DÜZCE

İstanbul'a gönderilmeyen yolcu otobüsleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor

İstanbul'a gönderilmeyen yolcu otobüsleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor

İstanbul'a gönderilmeyen yolcu otobüsleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce Valiliği, İstanbul, Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

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