İstanbul'a göktaşı mı düştü? Göktaşı izle!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı.

İSTANBUL'A GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

İstanbul'da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.

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