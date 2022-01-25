İstanbul'a gitmeye çalışan tır ve kamyonlar Ankara'daki tesislerde bekletiliyor - Haberler
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İstanbul'a gitmeye çalışan tır ve kamyonlar Ankara'daki tesislerde bekletiliyor

İstanbul'a gitmeye çalışan tır ve kamyonlar Ankara'daki tesislerde bekletiliyor
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle bu kente gitmek üzere yola çıkan kamyon ve tır sürücülerinin tesislerde konaklatıldığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle bu kente gitmek üzere yola çıkan kamyon ve tır sürücülerinin tesislerde konaklatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " İstanbul'da yaşanan hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar giderilinceye kadar İstanbul istikametine gidecek tır ve kamyonları otoyol ve D-100 kara yolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz. Sabır ve anlayışlarından dolayı şoför ve yolculara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Vasip Şahin, İstanbul, Ankara, kar, Güncel, Haber

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