İstanbul'a Gitmeden Köprü Cezası Geldi" İddiası

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan pide ustası Mehmet Ali Büyükkaragöz, hayatında hiç İstanbul'a gitmemesine rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Hızlı Geçiş Sistemi'ni (HGS) 12 kez ihlal ettiği gerekçesiyle otomobiline 326 lira para cezası uygulandığını iddia etti.



Tavas'ta pide ustası olarak çalışan Büyükkaragöz'e, adına kayıtlı 15 HD 583 plakalı otomobile Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki HGS'yi, 2 Aralık 2016-4 Ekim 2017 döneminde 12 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 326 lira idari para cezası uygulanarak adresine tebligat yapıldı.



İstanbul'a hayatında hiç gitmediğini savunan Büyükkaragöz, postayla gelen ceza karşısında şaşkınlık yaşadı.



Büyükkaragöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilini babasıyla Tavas'ta sadece iş için kullandıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Biz Tavas'ta yaşıyoruz ve hiç İstanbul'a gitmedik. Ne babam ne ben İstanbul'u görsek de yediğimiz köprü cezası bizi çok şaşırttı. Herhalde sahte bir plaka ile geçiş yapıldı cezası da bize kaldı. Savcılığa gidip itiraz ettim ve konu hakkında bana yardımcı olunmasını istedim."