İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı - Haberler
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İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

BURSA üzerinden İstanbul'a girişlerinin yasaklanmasıyla otobüs terminalinde mahsur kalan yaklaşık 450 yolcu, yurtlara yerleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - BURSA üzerinden İstanbul'a girişlerinin yasaklanmasıyla otobüs terminalinde mahsur kalan yaklaşık 450 yolcu, yurtlara yerleştirildi. Yolcular, İstanbul dahil seyahatine izin verilen illere hareket ettiler.

Yurdu etkisi altına alan ve İstanbul'da yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle,  Bursa üzerinden İstanbul'a gidecek olan şehirler arası seyahat  yapan yolculara dün akşam  izin verilmedi. Otobüs terminalinde  bekletilen yolcular,  Bursa Valiliği ve  Büyükşehir Belediyesi tarafından  Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Halime Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle yurda yerleştirilen yaklaşık 450 yolcu gece boyunca burada ağırlandı. Yemek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanan yolcular,  hava şartlarının uygunluğu dikkate alınarak  saat 12.30'da, ağırlandıkları yurttan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle alınarak, İstanbul başta olmak üzere seyahatlerine izin verilen illere gitmeleri için otobüs terminaline götürüldü. Yolcular buradan otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderildi.


İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

İstanbul'a giriş yasaklanınca Bursa'da mahsur kalan yolcular, otobüslerle yola çıktı

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bursa, kar, Güncel, Haber

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