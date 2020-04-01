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Koronavirüs, Emre Şen, İstanbul, Güncel

İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

İSTANBUL'un giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, 30-31 Mart tarihleri arasında 87 bin 543 aracın ve 177 bin 475 kişinin kontrol edildiğini duyurdu.

01.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:19
İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ
İSTANBUL'un giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, 30-31 Mart tarihleri arasında 87 bin 543 aracın ve 177 bin 475 kişinin kontrol edildiğini duyurdu.

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimleri devam ediyor. Yoldan geçen otomobiller ve içindeki yolcuların ateş ölçümü yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Müdürlüğü'nden Başkomiser Emre Şen, Tuzla-Orhanlı gişelerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da 14 giriş ve çıkış noktasında 24 saat denetimler yapıldığını ifade etti.

69 BİN 721 ÖZEL ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Başkomiser Şen, "Bilindiği üzere taksilerin tek-çift plaka uygulamasına riayet etmeyenlerle kararnamede belirtilenin ruhsattaki yolcu sayısının yarısı üzerinde yolcu taşıyan araçlara ilgili mevzuatlara göre işlem yapılmaktadır. 30-31 Mart tarihlerinde 69 bin 721 özel araç, 17 bin 822 ticari araç ve 177 bin 475 kişi kontrol edilmiş, 162 araca trafik kanuna göre muhalefetten 129 araca da hıfzıssıhha ve kabahatler kanununa muhalefetten işlem yapılmıştır." diye konuştu.

ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI GEÇEN YILA GÖRE AZALDIŞen, "Bu dönemde ilimizde meydana gelen trafik kazaları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında (1 Mart-1 Nisan) ölümlü kaza 8'den 4'e, ölü sayısı 9'dan 4'e düşmüş yaralanmalı kazalar ise 935'ten 696'ya ve yaralı sayısı ile 1298'den 934'e inmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Koronavirüs denetimlerinden görüntü-Başkomiser Emre Şen'in basın açıklaması

-Trafikten genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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