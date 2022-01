İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? Trakya'dan İstanbul'a giriş yok mu? İstanbul'a giriş ne zaman açılır?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Trakya'dan İstanbul'a giriş yok mu?

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla vatandaşlara seslenen Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK MI?

Vali Yerlikaya yaptığı bir diğer son dakika uyarısıyla da, ikinci bir duyuruya kadar Trakya'dan İstanbul'a seyahat eden araçların kente girişinin yasaklandığını bildirdi. Yerlikaya, paylaşımında ''Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.'' sözlerine yer verdi.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE UYARDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurdu.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir" denildi.

İMAMOĞLU: BASKIN KAR YAĞIŞLARI BİZİMLE OLACAK

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) basın mensupları ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşlara birtakım uyarılarda bulundu.

İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini belirten İmamoğlu, 'Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

İSTANBUL'A GİRİŞLER DURDURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Trakya yönünün ardından Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumun da paylaşıldığı açıklamada "Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNE YÖNELENLER İÇİN UYARI

Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması konusunda uyarı da verilen açıklamalarının devamında ise "Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

İSTANBUL'DA ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Yoğun kar yağışı karşısında İstanbul için alınan diğer önlemler ise şu şekilde sıralandı:

AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi.

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.

ARAÇLARDAN İNİP YÜRÜDÜLER

Öte yandan Karla kaplanan E-5 Kara yolunda görüş mesafesi düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

"1 SAATTİR BURADAYIZ"

Otobüsler gitmediği için yolda kaldıklarını söyleyen bir vatandaş, "Saat 16.15'te çıktım hala otobüsler gitmiyor kaldık burada. 1 saattir buradayız. 1 saat daha yolum var" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Çok yakın yerden geliyoruz ama 1 saattir yoldayız. Gideceğimiz yere varabilecek miyiz daha belli değil. Mecbur kaldık işimizden dolayı çıktık" diye konuştu.

"BEKLİYORUZ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, "Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesine gideceğiz. Otobüs bekliyoruz" dedi.

