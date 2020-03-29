İstanbul'a giden tüm araçlara sıkı denetim İstanbul'a giden tüm araçlara sıkı denetim Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'dan İstanbul'a giden tüm araçlar mercek altına alındı.

İstanbul'a giden tüm araçlara sıkı denetim

TEKİRDAĞ - Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'dan İstanbul'a giden tüm araçlar mercek altına alındı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri araçlarda tek tek denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüs genelgesiyle birlikte ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda Tekirdağ'dan çıkış yaparak İstanbul'a gitmek isteyen tüm araçlar çeşitli denetimlerden geçiriliyor. Yollarda bulunan Polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor.

Kaynak: İHA