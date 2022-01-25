İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100 kara yollarının Bolu Dağı kesiminden yolcu otobüsleri ile TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100 kara yollarının Bolu Dağı kesiminden yolcu otobüsleri ile TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Kentte günlerdir yağan kar yağışının etkisi azaltmasıyla birlikte ulaşım rahatladı. Yolların tamamı trafiğe açıldı. Ancak İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde trafik ve Karayolları ekipleri, uygulama yaptı. İki güzergahta da yolların Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede TIR, otobüs ve kamyonlar durduruldu. İrsaliyelerinde İstanbul'a gittiği tespit edilen araçlar geri döndürüldü. Araçlar, bir dinlenme tesisinin park alanına yönlendirildi. Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı.

İstanbul'daki kar yağışının etkisini azaltması ve yeniden araç girişlerine açılmasıyla birlikte Bolu'da bekletilen araçların yollarına devam edebileceği belirtildi.