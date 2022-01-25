İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor - Haberler
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İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor

İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişine izin verilmiyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişine izin verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanarak İstanbul'a gitmek isteyen otobüs ve ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Elmalık mevkilerinde kurulan uygulama noktalarında otobüs ve ağır tonajlı araçları durdurarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

(Faruk Çidem/ İHA)

İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor

İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor

İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor

İstanbul'a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu'dan geçişine izin verilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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