İstanbul'a giden araçtan yüzlerce kaçak telefon çıktı Edirne'den İstanbul'a giden araç Tekirdağ'da yakayı ele verdi.

Edirne'den İstanbul'a giden araç Tekirdağ'da yakayı ele verdi. Aracın içinden yüzlerce cep telefonu ve sarj cihazı çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan başarılı çalışmalarda Edirne'den hareketle Tekirdağ güzergahını kullanarak İstanbul'a gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı sevkiyatı yapılacağının bilgisi alınması üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan şüpheli araç, Tekirdağ Malkara uygulama noktasında durduruldu. Cumhuriyet savcısından alınan talimatla araçta geniş kapsamlı arama yapıldı. Arama sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli marka ve modellerde toplam 552 adet cep telefonu 570 adet şarj cihazı ve kablosu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılarak alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA