- Trakya'dan İstanbul'a tüm araç girişler durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya'dan İstanbul'a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Trakya'dan İstanbul'a tüm araç girişler durduruldu

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya'dan İstanbul'a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada," Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" denildi.