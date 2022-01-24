İSTANBUL'A GİDEMEYEN YOLCULAR MARMARAY'A TAŞINDI
İSTANBUL'da yaşanan fıkar fırtınası nedeniyle kente gidemeyen şehirlerarası yolcu otobüsleri, yolcularını Kocaeli Gebze Otogarı'nda indirdi.
GEBZE, KOCAELİ (DHA) - İSTANBUL'da yaşanan fıkar fırtınası nedeniyle kente gidemeyen şehirlerarası yolcu otobüsleri, yolcularını Kocaeli Gebze Otogarı'nda indirdi. Yolcular şehir içi otobüslerle Marmaray'a götürülerek, İstanbul'a ulaşmaları sağlandı.
İstanbul'da yaşanan kar fırtınası nedeniyle akşam saatlerinde Anadolu'dan mega kente araç girişleri yasaklandı. İstanbul'a ulaşmaya çalışan şehirlerarası yolcu otobüsleri Gebze Otogarı'na yönlendirildi. Burada otobüslerden inen yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi'ne ait otobüslerle Marmaray'a götürülerek, İstanbul'un çeşitli semtlerine ulaşmaları sağlandı.