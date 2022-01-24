İSTANBUL'A GİDEMEYEN YOLCULAR MARMARAY'A TAŞINDI - Haberler
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İSTANBUL'A GİDEMEYEN YOLCULAR MARMARAY'A TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yaşanan fıkar fırtınası nedeniyle kente gidemeyen şehirlerarası yolcu otobüsleri, yolcularını Kocaeli Gebze Otogarı'nda indirdi.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - İSTANBUL'da yaşanan fıkar fırtınası nedeniyle kente gidemeyen şehirlerarası yolcu otobüsleri, yolcularını Kocaeli Gebze Otogarı'nda indirdi. Yolcular şehir içi otobüslerle Marmaray'a götürülerek, İstanbul'a ulaşmaları sağlandı.

İstanbul'da yaşanan kar fırtınası nedeniyle akşam saatlerinde Anadolu'dan mega kente araç girişleri yasaklandı. İstanbul'a ulaşmaya çalışan şehirlerarası yolcu otobüsleri Gebze Otogarı'na yönlendirildi. Burada otobüslerden inen yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi'ne ait otobüslerle Marmaray'a götürülerek, İstanbul'un çeşitli semtlerine ulaşmaları sağlandı.

İSTANBUL'A GİDEMEYEN YOLCULAR MARMARAY'A TAŞINDI

İSTANBUL'A GİDEMEYEN YOLCULAR MARMARAY'A TAŞINDI

İSTANBUL'A GİDEMEYEN YOLCULAR MARMARAY'A TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Marmaray, Gebze, Güncel, Haber

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