İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkileyecek mi? İBB Sözcüsü Murat Ongun'un su zammıyla ilgili verdiği detaylar neler?
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İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkileyecek mi? İBB Sözcüsü Murat Ongun'un su zammıyla ilgili verdiği detaylar neler?

Suya zam yapılacak mı? Suya ne kadar zam yapılacak? İstanbul'da su zammı ne kadar? İstanbul su ücret tarifelerinin güncel rakamları! Tüfe nedir?

İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkileyecek mi? İBB Sözcüsü Murat Ongun'un su zammıyla ilgili verdiği detaylar neler?
17.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:52

İBB Sözcüsü sosyal medyadan belirtti: "İSKİ faturalarında "bakım bedeli" kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir" açıklamasını yaptı.

İBB Meclisi'nde suya yapılacak zam oranı belirlendi. Yeni tarifeye ilişkin yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zam teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.

Zammın ardından açıklama yapan İBB Sözcüsü Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular; İSKİ faturalarında "bakım bedeli" kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66'sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür."

İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkileyecek mi? İBB Sözcüsü Murat Ongun'un su zammıyla ilgili verdiği detaylar neler?

İSTANBUL SU ÜCRET TARİFELERİ

Genel Kurulda yapılan oylamada yüzde 12,6'lık zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarifenin 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Zam sonrası KDV hariç konut 1. kademe için suyun metreküp fiyatı 4,5 lira, konut 2. kademe için 6,75 lira, iş yerleri için ise 12,09 lira oldu.

TÜFE NEDİR?

Tüketici Fiyat Endeksi, tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama tüketim alışkanlıklarını gösteren bir ölçüttür. TÜFE, Türkiye İstatisti Kurumu/TÜİK tarafından hesaplanır.

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