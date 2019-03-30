İstanbul'a En Çok Gelen Turist Sıralaması Değişti

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Geçtiğimiz yıl Ocak-Şubat döneminde ilk sırada yer alan İran vatandaşları bu yıl listede ikinci sıraya geriledi. Alman vatandaşları ise bu yıl 126 bin gelişle ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl kente gelen turist sıralamasında listede 4'üncü sırada yer alan Suudi Arabistan vatandaşlarının bu yıl gelişleri yüzde 39,4 azalış ile sayıları 41 bine geriledi. Suudi Arabistan listede 11'inci sırada yer aldı.İlk iki ayda kente gelen yabancı sayısı ise son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu.Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul'a gelen yabancılar listesinin ilk sırasına ise 126 bin gelişle Alman vatandaşları yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 23,4 gelişleri azalan İran vatandaşları kente yaptıkları 123 bin ziyaretle listede ikinci sıraya geriledi. ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran'ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle İran vatandaşlarının gelişleri azaldı.

FRANSIZLARIN GELİŞLERİ ARTTI

98 bin gelişle Rus vatandaşları geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3'üncü sıradaki yerini korudu. Listede geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 5'inci sırada yer alan Iraklılar, 87 bin gelişle 4'üncü, 7'nci sırada yer alan Fransızlar 62 bin gelişle bu yıl 5'inciliğe yükseldi. İngilizler 59 bin gelişle listede 6'ıncı sıradaki yerini korudu.9'uncu sırada yer alan Ukraynalılar kente 51 bin gelişle 7'nciliğe yükselirken, Çinliler 50 bin gelişle 8'inci sıradaki yerlerini korudu.

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARININ GELİŞLERİ AZALDI

Geçtiğimiz yıl 10'uncu sırada yer alan Kuveyt vatandaşları 49 bin 515 gelişle listede 9'unculuğa yükseldi. 13'üncü sırada yer alan ABD'liler ise 45 bin gelişle 10'uncu sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasındaki yüzde olarak en büyük düşüş ise Suudi vatandaşlarının gelişinde yaşandı.Geçtiğimiz yıl 4'üncü sırada yer alan Suudi Arabistanlıların gelişleri 41 bine geriledi. Yüzde 39,4 gelişleri azalan Suudi vatandaşları listede 11'inci sırada yer aldı.

EN ÇOK ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPTILAR

İstanbul'a havayolu ile gelişler yüzde 13,3, denizyolu ile gelişler ise yüzde 9,3 arttı. İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre; 2019 yılı Ocak ve Şubat ayında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 13 arttı. İki ayda havayolu ile İstanbul'a gelen yabancıların yüzde 22,4'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'na, yüzde 1,3'ü İstanbul Havalimanını ve yüzde 76,9'u Atatürk Havalimanı'nı kullandı.Atatürk Havalimanı'na 1 milyon 449 bin 47, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 424 bin 871, İstanbul Havalimanı'nı 23 bin 877 yabancı ziyaretçi kullandı.

İSTANBUL'A GELEN YABANCILARIN DAĞILIMI ŞÖYLE

2019 yılı Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri şöyle: Almanlar: yüzde 6.6, İranlılar: yüzde 6.5, Ruslar: yüzde 5.2, Iraklılar: yüzde 4.6, Fransızlar: yüzde 3.3, İngilizler: yüzde 3.1, Ukraynalılar: yüzde 2.7, Çinliler: yüzde 2.6, Kuveytliler: yüzde 2.6, Amerikalılar: yüzde 2.4, Suudi Arabistanlılar: yüzde 2.2, Türkmenistanlılar: yüzde 2.1, Libyalılar: yüzde 2.1, Azerbeycanlılar: yüzde 2.1, Hollandalılar: yüzde 2.2, Diğer ülkeler: 49,7

İSTANBUL'A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR(İLK 50)

1.Almanya-126 bin 217-yüzde 10,3 artış

2.İran-123 bin 816-yüzde 23,4 azaldı

3.Rusya Federasyonu-98 bin 510-yüzde 19,1 artış

4.Irak-87 bin 77- yüzde 41,46 artış

5.Fransa-62 bin 343-yüzde 23,6 artış

6.İngiltere-59 bin 654- yüzde 5,5 artış

7.Ukrayna-51 bin 192-yüzde 10,5 artış

8.Çin Halk Cumhuriyeti-50 bin 211-yüzde 2,2 artış

9.Kuveyt-49 bin 515-yüzde 31,9 artış

10.ABD-45 bin 765-yüzde 35,8 artış

11.Suudi Arabistan-41 bin 653- yüzde 39,4 azaldı

12.Türkmenistan-40 bin 254-yüzde 35 artış

13.Libya-40 bin 48-yüzde 99 artış

14.Hollanda-41 bin 603-yüzde yüzde 3,2 artış

15.Azerbaycan-39 bin 357-yüzde 10,8 artış

16.İsrail-36 bin 854-yüzde 10,1 artış

17.Cezayir-34 bin 817-yüzde 30,5 artış

18.İtalya-33 bin 968-yüzde 17,5 artış

19.Lübnan-32 bin 540-yüzde 29,1 artış

20.Ürdün-31 bin 398-yüzde 24,4 artış

21.Özbekistan- 31 bin 172-yüzde 27,8 artış

22.Güney Kore-29 bin 24-yüzde 49,9 artış

23.Kazakistan-26 bin 670-yüzde 14,2 artış

24.Fas-25 bin 744-yüzde 39 artış

25.Endonezya-24 bin 892-yüzde 35,3 artış

26.Suriye-23 bin 853-yüzde 32,4 artış

27.Mısır-22 bin 900-yüzde 21,6 artış

28.İspanya-22 bin 387-yüzde 30,8 artış

29.Tunus-22 bin 271-yüzde 27,1 artış

30.Avusturya-19 bin 882-yüzde 19,1 artış

31.İsveç-19 bin 94-yüzde 8 artış

32.Romanya-18 bin 978-yüzde 22.9 artış

33.Belçika-18 bin 369-yüzde 7,9 artış

34.KKTC-18 bin 136-yüzde 29,7 azaldı

35.Kırgızistan-17 bin 43-yüzde 4,1 artış

36.Yunanistan-16 bin 739-yüzde 72 artış

37.Bahreyn-15 bin 541-yüzde 102,9 artış

38.Bulgaristan-15 bin 458 bin-yüzde 13,1 artış

39.Tayvan-14 bin 708-yüzde 36,5 artış

40.Malezya-14 bin 706-yüzde 11,8 artış

41.Hindistan-14 bin 415-yüzde 26,4 artış

42.İsviçre-14 bin 406-yüzde 8,2 artış

43.Pakistan-13 bin 599-yüzde 27,9 artış

44.Japonya-12 bin 745-yüzde 29,7 artış

45.Kosova-11 bin 966-yüzde 14,7 azalış

46.Kanada-11 bin 552-yüzde 24,7 azalış

47.Katar-11 bin 389-yüzde yüzde 10,4 artış

48.Danimarka-10 bin 906-yüzde 4,2 artış

49.Brezilya-10 bin 790-yüzde 64,9 artış

50.Gürcistan-9 bin 931- yüzde 5 azalış - İstanbul

Kaynak: DHA