İstanbul'a dönüş çilesi...Trafik kilitlendi, sürücüler birbirine girdi İstanbul'a dönüş çilesi...Trafik kilitlendi, sürücüler birbirine girdi Edirne'den tatilden dönen binlerce vatandaş, kilometrelerce araç kuyruğuna takıldı.

İstanbul'a dönüş çilesi...Trafik kilitlendi, sürücüler birbirine girdi

TEKİRDAĞ - Edirne'den tatilden dönen binlerce vatandaş, kilometrelerce araç kuyruğuna takıldı. Trafiğin kilitlendiği İstanbul istikametinde, araçlarından inen sürücüler birbirlerine girdi.

Çanakkale'den İstanbul istikametine Tekirdağ'ın Malkara ilçesi bölümünde trafik durma noktasına geldi. Çavuşköy Mahallesi ile Ahievren Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yol boyunca trafik kilitlendi. Edirne'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü.

Trafik çilesi kavgaya dönüştü

Trafiğin yoğun olduğu Alaybey Mahallesi mevkiinde araçlarından inen sürücüler yol ortasında kavga etti. Vatandaşların araya girmesiyle kavga kısa sürede son buldu. Kavga anı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA