İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Covid-19 salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.
17.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:50
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Covid-19 salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com