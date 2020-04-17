İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Covid-19 salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Covid-19 salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com