İstanbul'a çalışmak için giderken Van Gölü'nde boğuldu Van Gölü'nde batan teknede bulunduğu iddia edilen Afganistan uyruklu Khadim Paktiawal'ın çalışmak için İstanbul'a gitmek istediği ifade edildi.

Van Gölü'nde batan teknede bulunduğu iddia edilen Afganistan uyruklu Khadim Paktiawal'ın çalışmak için İstanbul'a gitmek istediği ifade edildi.

27 Haziran günü Van Gölü'nde batan teknede bulunduğu belirtilen Afganistan uyruklu kaçak göçmen Khadim Paktiawal'in (21) Suudi Arabistan'da ikamet eden kuzeni Haji Ayatullah (19), İhlas Haber Ajansı muhabirine ulaşarak kuzeni hakkında bilgileri paylaştı. İHA muhabirine yaşanan süreci anlatan Ayatullah, "Afganistan'dan İstanbul'a çalışmak için gidecekti. Ailesine haber vermeden kaçtı. Babasından arızalı olan arabasını tamir ettirmek için para istiyor. Babası ona parayı veriyor ve kaçıyor. Afganistan'tan yola çıkan kuzenim, İran'ın Tahran kentine geldiğinde ailesini aradı ve 1-2 gün sonra Türkiye'ye geçeceğini söyledi. En son Cuma günü kuzenimle Van'da iken görüştük, İstanbul'a gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Pazar gününden itibaren de kendisiyle irtibatımız kesildi" dedi. - VAN

Kaynak: İHA