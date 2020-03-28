İstanbul'a binlerce leylek akını
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Arnavutköy, İstanbul, turist, Güncel

İstanbul'a binlerce leylek akını

Leylekli köy olarak bilinen, İstanbul'daki Sazlıbosna köyüne, baharın gelmesiyle leylekler de gelmeye başladı.

28.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:25
İstanbul'a binlerce leylek akını

Leylekli köy olarak bilinen, İstanbul'daki Sazlıbosna köyüne, baharın gelmesiyle leylekler de gelmeye başladı. Çatılara, elektrik direklerine yuva yapan ve yumurtalarını bırakıp köyün üzerinde süzülen leyleklerin dansı havadan görüntülendi.

Arnavutköy Sazlıbosna köyünün müdavimleri leylekler baharın gelmesiyle yuvalarına döndü. Köylülerin yaşadığı evlerin çatıları ve elektrik direklerinin üzerinde ki yuvalarda yaşayan leylekler, köyün "Leylekli Köy" olarak bilinmesini sağladı. Köyde yeni yapılan elektrik direkleri ise leylekler düşünülerek kolayca yuvalarını yapabilmeleri için tasarlandı. Köyde bir dükkanın önüne ise leylek heykeli konuldu. Leylekleri görmek için çok sayıda yerli ve yabancı turist köye gelirken, leylek yuvalarına zarar vermediklerini kaydeden köy halkı onları çok sevdiklerini söyledi. Köyün üzerinde süzülen leylekler havadan görüntülendi.

"ÇOK SEVİYORUZ ONLARI GELDİKLERİ ZAMAN YAZIN GELDİĞİNİ ANLIYORUZ"

Leylekleri çok sevdiğinden bahseden Sami Yiğit, "Leyleklerin hepsi geldi. Çok seviyoruz onları geldikleri zaman yazın geldiğini anlıyoruz. Hiç zarar vermiyoruz onlara burası onların evi zaten. Hiç gitmeseler keşke, hepsi birbirinden güzel" dedi.

"SÜREKLİ BURAYA GÖÇ EDİYORLAR ÇOK ALIŞTIK ONLARA"

Havaların soğuk gitmesinden dolayı leyleklerin yumurtlama dönemine geçemediğini söyleyen Hasan Doğan "Leyleklerimiz geldi, lakin havalar soğuk gidiyor. Bu yüzden leylekler üşüyor. Eğer havalar ısınırsa leylekler de yumurtlama dönemine geçecek. Zaten sürekli buraya göç ediyorlar çok alıştık onlara" şeklinde konuştu.

"LEYLEKLERİ HERKES ÇOK SEVİYOR VE KORUYOR"

Leylekleri herkesin koruduğu belirten Semih Demirbay, "Bizim köyümüz leylekli köydür. Her sene aynı vakitte köyümüze gelirler. Onların vesilesi ile buraya yerli, yabancı bir sürü turist geliyor ve çekim yapıyor. Çok ürkek hayvanlar onlara ne köy sakinleri, ne de dışardan gelenler kesinlikle zarar vermiyorlar. Aksine herkes çok seviyor ve koruyor" ifadelerini kullandı.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

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