İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi - Haberler
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İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamında bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamında bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9'uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi. - İSTANBUL

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