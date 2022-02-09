İstanbul'a Baraj doluluk oranları rekor seviyeye ulaştı

İSTANBUL (Bültenler) - Yağışlı havalar bereket de getirdi. İstanbul barajlarında doluluk oranları rekor seviyelere ulaştı. Barajların bir kısmı yüzde 100 doldu. İSKİ'nin verilerine göre son iki haftadaki yağışlar, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını yüzde 54.64'ten 76.84'e yükseltti. Mevcut su miktarı ise 667,46 milyon metreküpe çıktı. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı aylarda 389 milyon metreküptü.

BARAJLAR DOLDU

İstanbullunun içme suyu kaynaklarından Elmalı ve Istrancalar barajları tam kapasite doldu. İstanbul'un en büyük barajı olan Ömerli'nin doluluk oranı ise yüzde 94 seviyelerine ulaştı. Böylelikle barajlardaki doluluk oranı son 14 günlük artışla yüzde 54.64'ten 76.84'e yükseldi. Geçen yıl doluluk oranı yüzde 44.78'di.

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