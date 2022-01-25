İstanbul'a araç trafiği açıldı, KYK yurtlarında kalan vatandaşlar evlerine gitmek için yola çıktı

KIRKLARELİ (İHA) - İstanbul'daki kar esareti nedeniyle yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki yurtlarda misafir ediliyordu. İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine yurtlarda, misafirhanelerde ve dinlenme tesisindeki vatandaşlar evine gitmek için yola çıkmaya başladı.

İstanbul'da yaşanan kar fırtınası sonrası Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaların ardından mega kente Trakya'dan giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Giriş çıkışların yasaklanmasının ardından yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki yurtlarda misafir edildi. Yapılan son açıklamanın ardından İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine yurtlarda, misafirhanelerde ve dinlenme tesisindeki vatandaşlar evine gitmek için yola çıkmaya başladı.

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İkinci çıkan kararla evlerine gideceklerine çok mutlu olduklarını dile getiren Gönül Yeliz, "Çok şükür ikinci bir karar çıktı. Sonunda evimize gideceğiz ve çocuklarıma kavuşacağım. Yurtta kaldık çok iyi ilgilendiler, çok sıcak davrandılar. İstanbul'a çocuklarıma kavuşacağım için çok mutluyum" dedi.

(Hüseyin Çanlı/ İHA)