İstanbul'a araç giriş çıkışları denetleniyor Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler genişletilirken 30 büyükşehir ile birlikte İstanbul'un da giriş çıkışlarında kontroller yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler genişletilirken 30 büyükşehir ile birlikte İstanbul'un da giriş çıkışlarında kontroller yapılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında gece yarısı 00.01'den itibaren başta Tuzla ve Silivri olmak üzere İstanbul'un giriş çıkışları istisna ile belirtilen araçlar haricinde ulaşıma kapatılmasının ardından denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mevkisinde oluşturulan noktalarda araçları kontrol etti.

İl sınırındaki kontrol noktalarında araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri, İstanbul'a giriş çıkış yapan araçların izin belgelerini kontrol etti.

İstisnai olarak izin verilen araçların gerekli evrak kontrolleri ve ateş ölçümleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin verildi. İzinleri olmayan bazı araç sahipleri ise geri çevrildi.

Silivri'de Tekirdağ il sınırında yapılan denetimlerde İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlar durdurularak kontrol edildi.

Sağlık ekipleri de sürücülerin ateşlerini ölçerek uyarılarda bulundular.

Kaynak: AA