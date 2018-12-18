İstanbul'a Akşam Saatlerinde Karla Karışık Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da karla karışıkyağmur bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava Trakya bölgesini etkisi altına alacak. Gece saatlerinde şiddetini artırması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

TRAKYA KESİMİ VE ÇANAKKALE ÇEVRELERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ,Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE 1 İLE 3 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Yağışların; Muğla ve Antalya'da çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL 11°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

İZMİR 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

KARS 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

ADIYAMAN 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.