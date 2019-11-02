İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi

02.11.2019 09:37

İSTANBUL'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması da belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi. Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti. Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti.

ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ

Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.İstanbul'da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro'ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro'ya yükseldi.EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDIİstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54'ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22'si Atatürk Havalimanını kullandı.Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı. ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTIArap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu. ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI(OCAK-EYLÜL)1.IRAK: 545.9052.SUUDİ ARABİSTAN: 385.0133.KUVEYT: 279.0814.ÜRDÜN: 262.5325.CEZAYİR: 212.4296.LÜBNAN: 199.2777.LİBYA: 190.0078.FAS: 161.9589.SURİYE: 139.57610.MISIR: 125.36011.TUNUS: 121.17012.KATAR: 74.83913.UMMAN: 62.18914.BAHREYN: 54.92315.FİLİSTİN: 45.61416.YEMEN: 30.02317.B.A.E: 24.82018.SUDAN: 12.854İSTANBUL'A OCAK-EYLÜL DE GELEN YABANCILAR SIRALAMASI(İLK 52)1.ALMANYA: 858.1282.IRAN: 687.5503.IRAK: 545.9054.RUSYA FEDERASYONU: 512.3185.FRANSA: 387.7636.SUUDI ARABISTAN: 385.0137. INGILTERE: 367.0968. AMERIKA B.D.: 358.7659. ÇİN HALK CUM: 300.60310.KUVEYT: 279.08111.ÜRDÜN: 262.53212.UKRAYNA: 250.54313.HOLLANDA: 227.18714.ISRAIL: 222.83115.TÜRKMENISTAN: 216.32216.CEZAYIR: 212.42917.ITALYA: 212.36818.LÜBNAN: 199.27719.LIBYA: 190.00720.AZERBAYCAN: 186.26221.ÖZBEKISTAN: 174.22822.FAS: 161.95823.ISPANYA: 153.60324.KAZAKISTAN: 153.11725.KORE CUM. (GÜNEY): 144.23026.SURIYE: 139.57627.HINDISTAN: 133.99228.ISVEÇ: 132.68829.MISIR: 125.36030.AVUSTURYA: 122.52731.TUNUS: 121.17032.BELÇIKA: 105.91433.ROMANYA: 103.61134.ISVIÇRE: 100.88535.PAKISTAN: 91.81436.KANADA: 86.84137.ENDONEZYA: 83.24938.K.K.T.C: 82.03139.TAYVAN: 80.76140.YUNANISTAN: 77.46641.KIRGIZISTAN: 76.05042.KATAR: 74.83943.AVUSTRALYA: 68.69944.BULGARISTAN: 68.55745.JAPONYA: 68.33646.DANIMARKA: 67.69247.MALEZYA: 66.47748.BREZILYA: 65.48349.OMAN: 62.18950.BAHREYN: 54.92351.HAYMATLOS: 52.45452.ARJANTIN: 49.479

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Kaynak: DHA