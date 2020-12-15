İstanbul'a 10 ayda 4,2 milyon turist geldi

İstanbul'a geçen yılın ilk 10 ayında 12 milyon 700 bin turist gelirken bu yıl aynı dönemde bu sayı 4 milyon 200 bine düştü.

İstanbul'a geçen yılın ilk 10 ayında 12 milyon 700 bin turist gelirken bu yıl aynı dönemde bu sayı 4 milyon 200 bine düştü. En çok ziyaret, Almanya'dan gerçekleşti. Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 60,5 azalırken, aylık yüzde 15,8 arttı.

İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri, İstanbul Turizm Bülteni, Aralık 2020 sayısında ele aldı. Değişiklikler, rakamlara şöyle yansıdı:

4,2 MİLYON TURİST GELDİ

İlk on ayda, İstanbul'a elen turist sayısı, 2019 yılında 12 milyon 700 bin iken, 2020 yılında yüzde 67,3 azalarak 4 milyon 200 bine geriledi. Ekim 2019'da, İstanbul'a yurtdışından gelen turist sayısı, bir yılda yüzde 60,4 azalışla 1 milyon 300 binden 533 bine düştü. Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı ise 4 milyon 300 bin iken, yıllık yüzde 59,4 düşerek 1 milyon 700 bin oldu.

EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

İlk 10 ayda, İstanbul'a en çok turistin geldiği ülke 322 bin ile Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla, Rusya Federasyonu (319 bin), Fransa (190 bin), İngiltere (174 bin) ve İran (124 bin) takip etti. Ekim ayında ise İstanbul'a en çok turist Rusya Federasyonu'ndan gelirken, Rusya Federasyonu'nu sırasıyla, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İran izledi.

HAVAYOLUYLA GELENLER YILLIK YÜZDE 60,5 AZALDI

Ekim ayında, havayolu ile 530 bin, denizyolu ile 3 bin ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayısı, yıllık, havayolunda yüzde 60,5, denizyolunda yüzde 51 azaldı. Aylık ise havayolunda yüzde 15,8, denizyolunda yüzde 18,3 arttı.

TOPLAM 815 BİN KONAKLAMA

Ekim ayında, konaklama tesislerine gelen yerli turist sayısı yıllık yüzde 18,8, yabancı turist sayısı yüzde 46,4 azaldı. Konaklayanlar içinde yabancı turist oranı, bir yılda yüzde 68,5'ten yüzde 58,9'a geriledi. Toplam geceleme süresi yıllık yüzde 39,6 azalarak, 1 milyon 760 bin olarak gerçekleşti. Konaklama tesisleri doluluk oranı, yıllık 44,8 azalarak, yüzde 35,5'e indi.

HAVAYOLUNDA, 37 MİLYON YOLCULUK

Ocak- Kasım döneminde, havayolu ile İstanbul'a gelen- giden yolcu sayısı, bir yılda, 95 milyondan 37 milyona geriledi. 2019'da, yüzde 37,1'ini iç hatlar, yüzde 62,9'unu dış hatlar yolcuları oluştururken, 2020'de, dış hatlar yolcu sayısının payı azalarak, yüzde 52,1'e düştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı