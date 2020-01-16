İstanbul-72 kilo veren genç kadın yeniden doğdu

16.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:14

72 kilo veren genç kadın yeniden doğdu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Ceren Saltoğlu, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 130 kiloya kadar ulaştı. Nefes darlığı ve uyku problemi yaşayan genç kadın, tüp mide ameliyatı sonrası 72 kilo vererek 58 kiloya kadar düştü. Ameliyat sonrası yaşamının değiştiğini ifade eden Saltoğlu, 'Şimdi tamamen yepyeni bir Ceren olarak yoluma devam ediyorum' dedi.

Kilo verme süreci sonrası vücut sarkması problemi yaşayan ve post bariatrik cerrahiyle yeniden hayata dönen kadınlar, Estetik International Sağlık Grubu'nda bir araya geldi. Bu kadınlardan biri olan 31 yaşındaki Ceren Saltoğlu, 3 yıllık zorlu mücadelesini anlattı. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 130 kiloya kadar çıkan genç kadın, nefes darlığı ve uyku problemi yaşamaya başlayınca kilo vermeye karar verdi. Diyet denemeleri de olumsuz sonuçlanınca çareyi tüp mide ameliyatında bulan genç kadın, ameliyat sonrası 3 yıllık süreçte tam 72 kilo vererek 58 kiloya kadar düştü. Saltoğlu, vücudunda oluşan sarkmalar nedeniyle 4 operasyon geçirdi.

'ÖZGÜVEN KAYBI YAŞAMAYA BAŞLADIM'

Vücudunda oluşan deri sarkmalarının özgüven kaybına neden olduğunu belirten Ceren Saltoğlu, 'Kiloluyken beni o kadar rahatsız etmeyen vücudum kilo verdikten sonra beni rahatsız etmeye başladı. Vücudum sarktı, derilerim gevşedi. Kiloluyken bir şekilde de olsa yağlarla diriliği sağlayabiliyordum. Vücudum sarktıktan sonra 'bir an önce bu durumdan kurtulmam lazım' diye düşündüm. Çareyi post bariatrik ameliyatta buldum. Kol, karın, sırt germe ve göğüs dikleştirme ameliyatı oldum. Şimdi sırada bacaklarım var. Bundan sonra sürecim tamamlanacak? diye konuştu.

'ADIM ATIP YOLUNUZA İSTİKRARLA DEVAM EDİN'

58 kiloda yeni bir Ceren Saltoğlu'nun doğduğunu belirten genç kadın, 'Hayatımda o kadar çok değişiklik oldu ki, sadece dışım değil içim de değişti. Her başarının önce beyinde başlayacağını düşünüyorum. Bu ruhta devam eder ve bedende biter. Ben değişimi beynimde başlattığımı düşünüyorum. Alışkanlıklarımdan vazgeçtim, çevrem değişti, işim ve yaşam tarzım değişti. Şimdi tamamen yepyeni bir Ceren olarak yoluma devam ediyorum ve çok mutluyum. Şimdi daha özgüvenliyim, kendime güvenim arttı. İnsanların kendilerine inanmaları gerekiyor. Her şey kendine inanmak ve güvenmekle başlıyor. Ondan sonra adım atıp bu yolda pes etmeden devam etmek önemli' ifadelerini kullandı.

Estetik International Sağlık Grubu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Aytaç ise post bariatrik cerrahi operasyonları hakkında önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Selçuk Aytaç, 'Bariatrik cerrahi operasyonları zayıflama ile ilgili olan operasyonlar. Hastalarımız önce bariatrik cerrahi operasyonları geçiriyor. Zayıflamalar sonrasında vücutlarının çeşitli yerlerinde deformasyonlar oluşuyor. Cilt ve derilerde sarkma özellikle kol, bacak ve karında sarkmalar oluşuyor. Bizim yaptığımızda bu cerrahi işlemleri. Fazla sarkan derileri toparlamak ve deformeleri düzeltmek. Bu amaçla biz de bu operasyonları yapıyoruz' dedi.

POST BARİATRİK CERRAHİ DERNEĞİ'Nİ KURDUK

Fazla kilo kayıplarında vücut sarkmalarının kaçınılmaz olduğunu belirten Op. Dr. Selçuk Aytaç şöyle devam etti:

'50, 60, 70 gibi aşırı kilo kayıplarında mutlaka sarkmalar oluşuyor. Sarkma derecesini azaltmak için biz her zaman egzersiz ve sporu öneriyoruz. Ama çok fazla deri sarkması olan kişilere sporu öneriyoruz. Ama çok sarkma yaşayan hastaları mutlaka cerrahiye alıyoruz. İnsanlar bildikleri yerlerde ameliyat olsunlar. Operasyon öncesi iyice araştırsınlar. Sadece bir ameliyatı yapıp kişiyi yollamıyoruz. Çünkü bu belli seanslar gerektiriyor. Tek bir seansta ameliyat bitmiyor. Biz bu amaçla Türkiye'de ilk defa Post Bariatrik Cerrahi Derneği'ni kurduk. Bu derneği kurmamızdaki amaç bu tür hastalara yardımcı olmaktı. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Daha önce ameliyat olan hastalarla o kişileri bir araya getirmek için bu derneği kurduk.'

Kaynak: DHA