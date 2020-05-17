İSTANBUL 65 yaş ve üzeri temiz havanın tadını çıkardı
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İSTANBUL 65 yaş ve üzeri temiz havanın tadını çıkardı

65 yaş ve üzeri temiz havanın tadını çıkardıBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- SOKAĞA ÇIKMA SERBESTİSİYLE BİRLİKTE KAĞITHANE BELEDİYESİ 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN HASBAHÇE MESİRE ALANINI BELİRLİ SÜRELİĞİNE KULLANIMA AÇTI.

İSTANBUL 65 yaş ve üzeri temiz havanın tadını çıkardı
17.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:49

65 yaş ve üzeri temiz havanın tadını çıkardı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- SOKAĞA ÇIKMA SERBESTİSİYLE BİRLİKTE KAĞITHANE BELEDİYESİ 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN HASBAHÇE MESİRE ALANINI BELİRLİ SÜRELİĞİNE KULLANIMA AÇTI. AYRICA YAŞLILARA MASKE, KOLONYA VE SABUNDAN OLUŞAN HİJYEN PAKETİ HEDİYE ETTİ.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki vatandaşlar, bu hafta sonu saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Kağıthane Belediyesi ekipleri, dışarı çıkma izni bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Hasbahçe mesire alanını bir süreliğine kullanıma açtı. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle belediye ekipleri yaşlılara lokum hediye ederek bayramlarını kutladı. Yanı sıra belediye ekipleri yaşlılara maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.

'ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRECEK'

Kağıthane Belediyesi Daire Amiri Salih Dede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Dede, 'Bugün yaşlılarımızın sokağa çıkma serbestliği ile saat 15.00 gibi Hasbahçemizde hijyen paketi dağıtımı yaptık. Aynı zamanda yaklaşan bayramımız için de Belediye Başkanımızın bir lokum ikramı oldu. Bugün yaşlılarımıza bunları ikram ettik. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Hafta içinde gençlerimize de bu ikramda bulunduk. Bugün de yaşlılarımızla bir aradayız. Her zaman devam ediyoruz' şeklinde konuştu.

67 yaşındaki emekli hemşire Ayşe Yıldız yasaklara uyduğunu ve belediye ekiplerinin kendilerine moral verdiklerini belirtti. Yıldız, 'Tabii ki yasaklara uyuyoruz. Zaten uymasaydık salgın kontrol altına alınamazdı. Çok dikkat ediyoruz. Ben yarım saat önce dışarı çıktım. Hemen kendimi sokağa atayım düşüncesinde değildim zaten. Psikolojik olarak kendimizi hazırladık. İlk başlardaki kadar etkilenmeden bu kurallara uymamız gerektiğine inandık. Daha doğrusu eğitildik diyebilirim. Sağlık bakanımızın açıklamalarıyla rahatladım. Emekli bir hemşireyim. Meslektaşlarımın ölümünden çok etkilendim. Yavaş yavaş bu süreci atlatıyoruz diye düşünüyorum. Belediye çalışanlarını görünce mutlu oldum. Hatırımı da sordular. Çok memnun olduk. Sağ olsun başkanımız bizleri düşünmüş. Bizler için moral oldu, destek oldu. Çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 65 yaş ve üzeri temiz havanın tadını çıkardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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