İstanbul: 5 Yaşındaki Çocuk Çöken Binanın Enkazından 19 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı
İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 19 saat sonra Havva adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 19 saat sonra Havva adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda 3 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını duyurdu. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Kaynak: Euronews.com