İstanbul 5.5 milyon turistle son 5 yılın turizm rekorunu kırdı

İstanbul bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayarak bu alandaki son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı.

İstanbul Valiliği'nin 2019 yılı turizm raporunda açıkladığı verilere göre, turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi 5.5 milyon barajını aştı. Euronews.com'da Görüntüle