İSTANBUL-43. İSTANBUL MARATONU İÇİN BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-43. İSTANBUL MARATONU İÇİN BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-43. İSTANBUL MARATONU İÇİN BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu için İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatıldı.  Altunizade'den başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek olan maraton için saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Köprüyü kullanmak isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi. Parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak. - İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da iki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

İstanbul'da iki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

 İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı! 8 Kasım'a kadar sürecek

İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı! 8 Kasım'a kadar sürecek

 İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, feribot seferleri iptal

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, feribot seferleri iptal
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title