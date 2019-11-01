01.11.2019 12:00

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte balıkçılar bir süre daha Eminönü'nde faaliyet göstermeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA