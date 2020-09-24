İstanbul 4.2'lik depremle sallandı
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İstanbul 4.2'lik depremle sallandı

24.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:32

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan da hissedildi. Panikleyen bazı vatandaşların park ve sokaklara çıktığı görüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38'de yaşanan deprem İstanbul'da da hissedildi. Birçok vatandaş panikleyerek kendini dışarı attı. Bazı vatandaşların park ve sokaklara çıktığı görüldü.

(Murat Delice - Armağan Yılmaz/İHA)

İstanbul 4.2'lik depremle sallandı
İstanbul 4.2'lik depremle sallandı
İstanbul 4.2'lik depremle sallandı
İstanbul 4.2'lik depremle sallandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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