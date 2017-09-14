Kasaplık bize Osmanlı'dan da önce miras kalmış bir ata mesleği. Eti nakış gibi işleyen, vitrindeki kuzularını karanfillerle, kurdelalarla süsleyen ustalarımız hala var ve bu geleneği devam ettiriyorlar. Biz de bu ustaların peşine düştük. Koca şehrimizde bir sefere çıktık ve "İstanbul'daki En İyi 7 Kasap" listesini meraklısı için derledik.